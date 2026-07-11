کوچ پالایشگاههای چین از نفت ایران به عراق
پالایشگاههای مستقل چین خرید نفت خام از عراق و دیگر کشورهای بدون تحریم حوزه خلیج را به طور چشمگیری افزایش دادهاند. این اقدام پس از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران صورت میگیرد که موجب کندی شدید فروش نفت این کشور و ذخیره شدن حجم انبوهی از نفت ایران روی کشتیها در دریا شده است.
بر اساس اطلاعات معاملهگران بازار نفت، پالایشگاههای مستقل چین در استان "شاندونگ" بین ۱۶ تا ۲۰.۵ میلیون بشکه نفت خام از عراق، امارات و قطر خریداری کردهاند. این حجم، بزرگترین خرید نفت بدون تحریم از خاورمیانه پس از آغاز درگیریهای منطقهای به شمار میرود. همزمان، شرکت پتروشیمی "شینگ هونگ" نیز حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت از عراق، عربستان سعودی و امارات خریداری کرده است.
بر اساس دادههای شرکتهای ردیابی نفتکشها شامل "کپلر" و "وورتکسا" که توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده، افزایش صادرات نفت عراق و کشورهای خلیج باعث کاهش تقاضا برای نفت ایران شده است؛ بهویژه پس از آنکه صادرات از طریق تنگه هرمز مجدداً از سر گرفته شد.
یکی از دلایل اصلی این تغییر رویکرد، تخفیفهای جذاب نفت عراق است؛ به طوری که هر بشکه نفت عراق ۵ تا ۸ دلار کمتر از نفت شاخص برنت فروخته شده است، در حالی که تخفیف نفت ایران تنها ۲ تا ۳ دلار بوده و این امر جذابیت آن را برای خریداران از بین برده است.
طبق آمار کپلر، حجم نفت بدون مشتری ایران بر روی دریا افزایش یافته است. در بازه زمانی ۱۴ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه، حدود ۳۴.۵ میلیون بشکه نفت ایران از تنگه هرمز عبور کرده اما خریدار چندانی نداشته است. همچنین واردات نفت چین از ایران در ماه ژوئیه به ۵۵۶ هزار بشکه در روز کاهش یافته که این رقم، پایینترین میزان از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون است.
با این حال، پیشبینی میشود که فروش نفت ایران در هفتههای آینده دوباره رونق بگیرد، مشروط بر اینکه تهران تخفیفهای بیشتری را برای محمولههای نفتی ماههای اوت و سپتامبر در نظر بگیرد.