پیشرفت ۴۰ درصدی ابرپروژه جاده اربیل - کویه

17 دقیقه پیش

پروژه دوبانده‌سازی جاده اربیل - کویه که یکی از پروژه‌های استراتژیک حوزه حمل‌ونقل به شمار می‌رود، ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. انتظار می‌رود این پروژه ظرف یک سال و نیم آینده به طور کامل تکمیل شده و در خدمت شهروندان قرار گیرد.

عملیات اجرایی این مسیر به شدت ادامه دارد؛ پروژه‌ای که طی آن، یک جاده یک‌بانده و پرخطر به یک بزرگراه دوبانده مدرن و مطابق با استانداردهای بین‌المللی تبدیل می‌شود. بر اساس آخرین آمارها، تاکنون ۴۰ درصد از کارها به پایان رسیده است.

"ابراهیم حسین"، یکی از مهندسان این پروژه در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که این طرح به طور کامل توسط شرکت‌ها و مهندسان بومی اجرا می‌شود که نشان‌دهنده اعتماد به توانمندی‌های داخلی است. وی، همچنین به حمایت‌های مستمر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در تسهیل امور و تخصیص بودجه لازم برای پیشبرد این پروژه مهم اشاره کرد.

با تکمیل این جاده، زمان سفر میان اربیل و کویه از ٤٧ دقیقه به ۲۰ دقیقه کاهش می‌یابد و سطح ایمنی مسیر به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که این امر مانع از بروز تصادفات جاده‌ای می‌شود.

"کیفی فارس"، ناظر پروژه نیز به کوردستان۲۴ گفت: در حال حاضر عملیات ساخت در طول ۳۰ کیلومتر به شدت در حال انجام است. بخش زیادی از خاک‌برداری و خاک‌ریزی انجام شده و حدود ۱۴ کیلومتر از مسیر آسفالت (از نوع تثبیت‌کننده) شده است. وی، ابراز امیدواری کرد که بیشتر کارهای اصلی پروژه تا پایان امسال به سرانجام برسد.

این پروژه استراتژیک شامل دو مرحله اصلی است:

مرحله اول: به طول ۳۷ کیلومتر، شامل احداث ۶ روگذر، ۴ زیرگذر، یک پل بزرگ به طول ۲۵۰ متر و پل دیگری به طول ۹۰ متر است. علاوه بر این، شامل ۱۶۰ آب‌گذر بتنی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، گاردریل‌های ایمنی و تامین روشنایی روگذرها و زیرگذرها می‌شود.

مرحله دوم: به طول ۱۱ کیلومتر، این جاده را به خیابان ۶۰ متری کویه و ایست بازرسی "توپزاوه" متصل می‌کند. این مرحله شامل ساخت ۲ روگذر، ۲ تقاطع شبدری (پروانه‌ای) و ۲۰ آب‌گذر بتنی است.