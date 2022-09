Parêzgarê Silêmaniyê bang li kompaniyên Tirkiyê kir

Kastamonu (K24) – Parêzgarê Silêmaniyê Heval Ebûbekir li Tirkiyê bang li kompaniyên wî welatî kir ku li Silêmaniyê veberhênanê bikin.

Komeleya Pîşesazî û Karsazan a Navdewletî (USIAD) li bajarê Kastamonuyê, Lûtkeya Bazirganî û Veberhênanê ya Tirkiye-Iraq û Herêma Kurdistanê li dar dixe.

Parêzgarê Silêmaniyê Heval Ebûbekir di lûtkeyê de gotarek pêşkêş kir û ragihand: “Divê em pêwendiyên xwe bihêz bikin, bi taybetî jî pêwendiyên bi Jûra Bazirganî ya Parêzgeha Silêmaniyê û Yekîtiya Hinarde û Hawirdekarên Kurdistanê.”

Heval Ebûbekir desnîşan kir: “Bazirgan û pîşesazên me, pêwendiyên wan ên bihêz ligel Tirkiyê hene. Em dixwazin Silêmanî jî li ser erdnîgariya vê geştkirinê rola xwe bilîze, me hewl daye pêwendiyên xwe bihêz bikin, bi awayekî ku kompaniyên Tirkiyê weke kompaniyên din, di çarçoveya wê bernameya me de ji bo berfirehkirina çavkaniyên bazirganî û pîşesazî û aborî pêş bibin.”

Ebûbekir ji kompaniyên Tirkiyê re got: “Kompaniyên ji Amerîka heta Çîn û Rûsyayê, li Silêmaniyê hene, em hêvî dikin ku we jî bibînin. Bi proje û karên xwe, bi taybetî di asta pîşesazî, geştyarî û kultûrî de, da ku hem hewl bidin pêwendiyên baştir çêbikin, da ku kelûpelên ku li Silêmaniyê têne berhemanîn, bigihin bazarên Tirkiye û cîhanê.”