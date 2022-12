Roja Alaya Kurdistanê li Stenbolê hate pîrozkirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Wek li hemû parçeyên Kurdistanê li Tirkiyê li bajarê Stenbolê jî roja Alaya Kurdistanê ji aliyê Partiyên Kurdan ve hate pîrozkirin. Di daxuyaniya hevbeş ya ku ji aliyê PAK, PSK û TDK-TEVGERê ve hate ragihandin de hate gotin; roja Alaya Kurdistanê li her çar perçeyên Kurdistanê bila bibe destpêka yekitî û tifaqên niştimanî û bibe destpêka azadîya Kurdistanê.

Bi boneya Alaya Kurdistanê ku li her çar parçeyên Kurdistanê wekî cejnekê tê pîrozkirin, li Tirkiyê li bajarê Stenbolê jî ji aliyê Partîya Azadîya Kurdistanê (PAK), Partîya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK) û Tevgera Demokratîk a Kurdistanê (TDK-TEVGER) ve bi şêweyekî hevbeş bi rêya daxuyaniyeke çapemeniyê hate pîrozkirin. Di daxuyaniyê de hate ragihandin, Alaya Rengîn ne tenê sembola azadî, rizgarî û serxwebûna Kurdistanê ye. Alaya Rengîn ev sedsale ku di meş û têkoşîna azadî û serxwebûnê de rêberîya gelên Kurdistanê dike, di neqebên teng da, di karesat û serûbinîyên mezin da rêya me rohnî dike, hêvîyên me li ser pîyan dihêle.

Cîgirê Serokê Giştî yê PAKê Kasim Ergun ji K24ê re got: “Roja Alaya Kurdistanê li hemû Kurd û Kurdistaniyan pîroız dikim. Texrîben ev sed salan e ku Ala Kurdistanê amadeye lê mixabin hê Kurdistaneke serbixwe tûne ye. Hêvî û baweriya me ewe ku sedsala 21ê bibe sedsala Kurd û Kurdistaniyan. Û Ala Kurdistanêli her çar parçeyên Kurdistanê biherike.”

Herwiha di berdewama daxuyaniya hevbeş ya partiyên Kurdistanî de hate ragihandin; Em baş dizanin ku her millet bi nasnameya xwe heye; bi ziman, çand, dîrok, nirx û remzên xwe yên neteweyî di nava malbata milettan da cîyê xwe digirin. Yê ku miletan di asta herî bilind da temsil dikin jî bêşik alaya wan e.

Serokê Şaxa Stenbolê ya PSKê Mansur Kara got: “Alaya rengîn nîşaneya Kurd û Kurdistanê ye. Nîşaneya serxwebûn û dewletbûnê ye. Her millet her dewlet bi alaya we têne naskirin. Ji bo wê eger gelê Kurd serxwbûn Û azadiyê bixwaze divê bi her awayî ala xwe bilind bike li ala xwe xwedî derkeve ala xwe bide ser serê xwe û pîroz bike.”

Di daxuyaniya çapeniyê de hate diyar kirin ku; Alaya ku Serokomar Pêşewa Qazî Mihemed wek emaneteke milli radestî Mele Mistefa Barzanî yê nemir kir, îro bi şanazî li Başûrê Kurdistanê li ser Parlamentoya Federe bilind dibe û pêl dide. Alaya Rengîn berhemê têkoşîna dusedsalî, nîşana ked û xwîna bi sed hezaran evîndarên azadîyê ye. Alaya Kurdistanê rûmeta me ye, remza bixwebawerî û bextewarîyê ye. Em careke din Roja Alaya Kurdistanê pîroz dikin.