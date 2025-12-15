Wezareta Navxwe ya Kurdistanê amarên dawî yên ziyanên lehiyê belav kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Navenda Hevbeş a Hevahengiya Qeyranan li Wezareta Navxwe ya Herêma Kurdistanê, amarên fermî yên ziyanên lehiya vê dawiyê eşkere kirin. Li gorî raportê, 5 kesan canê xwe jidest daye û ziyaneke mezin a madî gihîştiye parêzgeha Silêmaniyê û Îdareya Germiyan.
Navenda Hevbeş a Hevahengiya Qeyranan îro 15ê Berçileyê ragihand, ku ji ber barana zêde û lehiya di navbera 8-10ê mehê de, 5 welatiyan canê xwe jidest dane û 19 kes jî birîndar bûne.
Ziyanên giştî
- Xanî: 2 hezar û 376 malan ziyan dîtine.
- Çandinî û Ajel: Bi sedan proje, hewzên masiyan, xaniyên plastîk û serê ajelan telef bûne.
- Jêrxan: Gelek pir, rê, torên av û elektrîkê wêran bûne.
Navendê diyar kir ku ji ber berdewamiya proseya tomarkirinê, dibe ku hejmar hîn zêdetir bibin.
Parêzgeha Hewlêrê
Li gorî parêzgehên din, ziyan Hewlêrê kêmtir bûn:
- Li Teqteqê 107 bax, 87 bîr, 14 mal û 78 projeyên masiyan (bi nêzîkî 380 hezar masî) ziyan dîtin.
- Li Balîsanê ji ber birûskê 6 Pêşmerge birîndar bûn.
- Li gundê Qûştepe av kete 6 malan. Ji ber lêlbûna avê, projeyên ava Zêyê Mezin ji bo 24-48 demjimêran hatin rawestandin.
Parêzgeha Silêmaniyê: Navenda karesatê
Ziyanên herî mezin li vê parêzgehê, bi taybetî li Çemçemal û nahiyeyên derdorê hatine tomarkirin:
Çemçemal û derdor: Li navenda Çemçemalê 600 mal, li Şoreşê 600 û li Tekiyeyê 400 mal ziyan dîtine. Tenê di rojekê de li Çemçemalê 127 mm û li Tekiyeyê 173.5 mm baran bariye.
- Ziyanên din: Zêdetirî 100 dikan, 5 fermangehên hikûmî, 8 dibistan û nêzîkî 200 otomobîlan ziyan dîtine. Li Şivanê 400 hewzên masiyan û li Tekiyeyê 15 hezar mirîşkên kêlgehekê telef bûne.
- Qurbanî: 2 kesan canê xwe ji dest daye, 12 kes birîndar bûne û kesek jî winda ye.
Îdareya Germiyan: Bîlançoya giran
Li Germiyanê baraneke bihêz (76.6 mm) bariya û lehî li Kelar û Rizgariyê rabû:
- Ziyanên Canî: Zarokek li Kelarê kete nava avê û xeniqî.
- Ziyanên Madî: Av kete nava 167 malan. 4 otomobîl binav bûn.
- Ziyanên Jêrxanê: Beşeke projeya avdêriya Selam (Heware Sûr) bi temamî wêran bû. Pirên di navbera Kifrî-Rizgarî û Kelar-Rizgarî ziyan dîtin.
- Ziyanên Çandiniyê: Zêdetirî 200 donim zevî, hejmarek zêde ya xaniyên plastîk û zêdetirî 1000 ser ajel û balinde telef bûn.
Parêzgeha Kerkûkê
Li Kerkûkê jî ziyanên canî û madî hebûn:
- Ziyanên Canî: Zarokekî 7 salî li gundê Firqan xeniqî û jinekê li şorawê ji ber elektrîkê canê xwe ji dest da. Karmendekî şaredariyê jî birîndar bû.
- Ziyanên Madî: Li nahiyeya Leylanê nêzîkî 400 malan ziyan dît. Pirekî stratejîk li Daqûqê hilweşiya û rêya Bexda-Kerkûkê qut bû. Beşên nexweşxaneya Azadî û Şêrpençeyê av tê de kom bû.
Parêzgeha Helebceyê
Li navenda bajêr 6 malan ziyan dît û li gundan hinek ajel telef bûn. Asta ava Sîrwanê bilind bû.
Îdareya Soran, Zaxo û Raperîn
Soran: Rêyên çiyayî ji ber hezaz û berfê hatin girtin. Li Çoman, Sîdekan û Mêrgesorê çend xanî û dîwar hilweşiyan.
Zaxo: Asta ava Xabûrê ji 95 cm bo 205 cm bilind bû, lê ziyan nehat tomarkirin.
Raperîn: Li Hacîawa av kete 3 malan. Deriyê sînorî yê Kêlê ji ber berfê demkî hat girtin.