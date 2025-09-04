Mesrûr Barzanî û Fexrî Kerîm rewşa Iraqê û pirsa mûçeyan nîqaş kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Serokê Dezgeha Medayê ya Ragihandin, Rewşenbîrî û Hunerî civiyan û herdu aliyan rewşa giştî ya Iraqê û girîngiya çareserkirina pirsgirêkên Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal li ser bingeha destûrê nîqaş kirin.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Pêncşem, 4ê Îlona 2025ê) pêşwaziya siyasetmedar û Serokê Dezgeha Medayê ya Ragihandin, Rewşenbîrî û Hunerê Fexrî Kerîm kir.
Di çarçoveya wê hevdîtinê de, rewşa giştî ya Iraqê û girîngiya çareserkirina pirsgirêkên di navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal de li ser bingeha destûrê, rêzgirtina li qewareya federal a Herêma Kurdistanê û misogerkirina mafên darayî yên xelkê Kurdistanê hatin nîqaşkirin.