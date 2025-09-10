Hêzên Ewlekariya Hundirîn Pêngava Ewlehiyê li Reqayê ragihand
Navenda Nûçeyan (K24) – Fermandariya Giştî ya Hêzên Ewlekariya Hundirîn (Asayiş), bi daxuyaniyekê destpêkirina pêngaveke nû ya ewlehiyê li bajarê Reqayê ragihand. Armanca pêngavê şopandina şaneyên veşartî yên DAIŞê, bazirganên madeyên hişbir û kesên ku ewlehiya herêmê têk didin e.
Di daxuyaniya Hêzên Ewlekariya Hundirîn de hat destnîşankirin, ji ber şerê li Sûriyeyê valahiyeke ewlehiyê çêbûye û ev yek rê daye şaneyên DAIŞê ku xwe ji nû ve birêxistin bikin û êrîşan pêk bînin.
Her wiha hat gotin, bazirganên hişbirê yên girêdayî "rejîma berê ya Sûriyeyê" çalakiyên xwe li herêmê berfireh kirine û bûyerên gulebarana bêserûber bûne sedema nearamiyê di nava welatiyan de.
Fermandariyê amaje bi operasyonên serkeftî yên berê yên li başûrê Hesekê û kampa Holê kir, ku tê de gelek endamên DAIŞê hatibûn girtin û torên êrîşan hatibûn têkbirin.
Hat diyarkirin ku pêngava nû ya li Reqayê dê bi pisporî û hûrgiliyeke mezin ji aliyê Hêzên Taybet (H.A.T) ve were birêvebirin da ku ewlehî were misogerkirin û sûcdar radestî edaletê bibin.
Di dawiya daxuyaniyê de, Hêzên Ewlekariya Hundirîn soza xwe dubare kir ku ew ê li seranserê herêmên xwe pêngavên berfireh bidin destpêkirin û bi hemû hêza xwe li dijî terorê şer bikin.