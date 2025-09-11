Nêçîrvan Barzanî: Şoreşa Mezin a Îlonê bû nasname û bingeha bîra neteweyî û nîştimanî
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di 64emîn salvegera destpêkirina Şoreşa Îlonê de peyamek belav kir û tê de amaje bi wê yekê kir, Şoreşa mezin a Îlonê, di serdemeke aloz û dijwar de ku ji her alî ve zilm û înkara gelê Kurdistanê dihat kirin, bû nasname û bingeha ramana neteweyî û niştimanî, û ruheke nû ji bo rabûnê û berxwedanê bexşî Kurdistaniyan.
Deqa peyama Serokê Herêma Kurdistanê:
Îro, di bîranîna şêst û çar saliya Şoreşa Mezin a Îlonê de, em rêberê şoreşê û gelê Kurdistanê, Barzanîyê nemir û hemû wan serkirde û Pêşmergeyên qehreman û dilsozên Kurdistanê ku beşdar û hevbeş û hêz û milên şoreşê bûn, bi rêz wan bi bîr tînin. Silav ji bo giyanê şehîdan û malbat û kesûkarên wan ên serbilind re dişînin.
Şoreşa Mezin a Îlonê di serdemeke aloz û dijwar de ku ji her alî ve zilm û înkariya gelê Kurdistanê dihat kirin, bû nasname û bingeha bîra neteweyî û nîştimanî. Giyaneke nû ji bo vejîn û rûbirûbûnê da Kurdistaniyan. Bû sîwanek ji bo komkirina hemû çîn û tebeqeyan û dengê rewa û wêrek û hawara maf û azadiya gelê Kurdistanê gihand hemû cîhanê û wekî gelekî zindî, jiyandost û aşitîxwaz derket holê.
Di vê bîranînê de, em li ser armanc û prensîb û nirxên bilind ên şoreşê yên azadî, demokrasî, pêkvejiyan, qebûlkirina hevdu, lêborînî û aştiyê tekez dikin. Çawa ku Şoreşa Îlonê şoreşa hemû pêkhateyên Kurdistanê bû, hemûyan bi hev re bi yekdengî û ahengî ji bo yek armancê têkoşînê kirin û qurbanî dan, îro jî ji bo parastina maf û destkeftiyên xwe divê em hemû bi hev re bixebitin heta ku gel û welatê xwe bigihînin berava aramiyê.
Bila bîranîna Şoreşa Îlonê bilind û bi rûmet be, silav û rûmetî ji bo giyanê paqij ê şehîdan.
Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
11.09.2025