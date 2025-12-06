Nêçîrvan Barzanî: Nerîna Herêma Kurdistanê bo aştiyê li Tirkiyeyê neguher û stratejîk e
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro (Şemî, 6ê Berçileya 2025ê) di peyamekê de ji bo Konferansa Navneteweyî ya Aştî û Civaka Demokratîk, ku ji hêla Dem Partiyê ve hatiye rêkxistin û li Stenbolê tê lidarxistin, bi tevahî piştgiriya Herêma Kurdistanê ji bo biserxistina aştiyê li Tirkiyeyê tekez kir.
Peyama Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî:
Amadekarên Konferansê yên rêzdar!
Mêhvan û Beşdarên hêja!
Roj baş!
Gelek spasiya we dikim ji bo vexwendina min bo vê konferansê.
Dîtina me li Herêma Kurdistanê ji bo aştiyê, dîtineke neguher û stratejîk e. Em bawer dikin ku aştî tenê bêdengbûna çekan nîne, lê belê pêvajoyek e ji bo avakirina baweriyê, qebûlkirina hevdu û dîtina xalên hevbeş di navbera cudahiyan de.
Tundî û hevrikiyê, xeynî wêrankarî û paşdemayinê, ti encameke din ji bo gelan nebûye. Lê her dema ku deriyê diyalogê hatiye vekirin, her dema ku îradeya siyasî ji bo aştiyê hebûye, derfetên mezin ji bo geşbûn û aramiyê derketine pêş.
Tirkiye welatekî girîng û cîraneke me ya stratejîk e. Aramî û pêşkeftina Tirkiyê, bandoreke rasterast li ser aramiya Iraqê, Herêma Kurdistanê û tevahiya navçeyê dike. Tirkiyeya di aştiyê de, bihêztir e û dikare roleke mezintir li navçeyê bilîze.
Salên çûyî, me bi hemû awayî piştevaniya aştiyê kir. Wê qonaxê nîşan da ku diyalog dikare destkeftên mezin ji bo hemû aliyan bîne. Îro jî, em hemû piştevaniya xwe ji bo serxistina aştiyê nîşan didin. Herêma Kurdistanê li navçeyê wekî her tim dê faktora aramiyê be.
Pêvajoyek wiha girîng di qonaxeke wiha hestiyar de, dibe ku rastî astengiyan were, lê belê divê ew astengî nebin sedema sarbûna ji aştiyê. Serkeftina aştiyê bêhnfirehiyê dixwaze. Çi qas dem pêwîst be, divê ku berdewamî hebe.
Li vir dixwazim destxweşiyê li Cenabê Serok Receb Tayib Erdogan bikim ji bo rola girîng û dîtina wî ya wêrekane ya ji bo vebûna wî ya li hember aştiyê. Ev gaveke dîrokî ye ku îradeyeke siyasî ya bihêz, wêrekî, mêrxasî, qurbanîdan û canê berpirsiyariyê dixwaze.
Herwiha em destxweşiyê li Birêz Ocalan, birêz Devlet Bahçelî û hemû wan kesayetî û aliyan dikin ku xemxurê aştiyê ne û kar dikin ji bo ku aştî û pêkvejiyan serkeve. Hemû ewên ku dizanin paşeroj tenê li ser bingeha aştî û aramiyê tê avakirin.
Dawiyê, hêviya serkeftinê ji bo konferansa we dixwazim.
Gelek spas.
Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
06/12/2025