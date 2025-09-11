Mesrûr Barzanî tekez li ser pêşxistina têkeliyên bi Îmaratê re kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwaziya Wezîrê Dewletê û Nûnerê Taybet ê Karûbarên Aborî yê Îmaratê li Herêma Kurdistanê kir û pê re û amaje da girîngiya têkiliyên dostane û taybet ên di navbera Herêma Kurdistanê û dewleta Îmaratê de.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Pêncşem, 11ê Îlona 2025ê) pêşwaziya Wezîrê Dewletê û Nûnerê Taybet ê Karûbarên Aborî yê Îmaratê li Herêma Kurdistanê Seîd Mibarek Hacirî û şanda pê re kir.
Hikûmeta Herêma Kurdistanê di ragihandinekê de eşkere kiriye, “Tevî pêşwazîkirina wê şandê, Serokwezîr Mesrûr Barzanî amaje bi girîngiya têkiliyên dostane û taybet ên di navbera Herêma Kurdistanê û dewleta Îmaratê de jî da.”
Her li gorî wê daxuyaniya, Serokwezîr Mesrûr Barzanî spasiya Serokê Îmaratê Şêx Mihemed bin Zayîd kir, ji ber piştgirî û alîkariya wî ya ji bo Herêma Kurdistanê û destnîşankirina nûnerekî taybet ê Îmaratê ji bo karûbarên aborî ji bo Herêma Kurdistanê, ku nîşana girîngî û bihêziya têkiliyên dualî ye.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê herwesa silav û rêzên xwe jî ji Cîgirê Serokê Îmaratê Şêx Mihemed bin Raşid re gihandin wê şandê.
Di pareke din a wê ragehandinê de hatiye, "Seîd Hacirî xwesteka welatê xwe ji bo zêdetir pêşxistina têkiliyan bi Herêma Kurdistanê re di hemî waran de diyar kir û amaje da ku, Herêma Kurdistanê li cem serokatiya Îmaratê xwedî cihekî girîng û taybet e. Tekez jî kir ku, gelek derfet hene ku têkiliyên dualî di warên cuda cuda de xurt bikin.”