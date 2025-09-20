Hewramanî: Di Kabîneya Nehem de bi 3.5 trîlyon dînaran rê hatine çêkirin û nûjenkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Pêşewa Hewramanî ragihand, di çarçoveya karên Kabîneya Nehem de, bi nirxê zêdetirî 3.5 trîlyon dînaran, bi giştî 5400 kîlometre rêyên nû hatine çêkirin û nûjenkirin.
Pêşewa Hewramanî îro 20ê Îlona 2025an diyar kir, Kabîneya Nehem hejmareke berçav a projeyên rê û banan, bi taybetî di warê çêkirin û nûjenkirinê de, cîbicî kiriye.
Projeyên Rêyan:
1. Rêyên Sereke (Derveyî Bajaran):
- Bi dirêjahiya 2681 kîlometreyan, rêyên sereke hatine çêkirin, nûjenkirin an jî qîrkirin.
- Xerciya giştî ya van projeyan gihîştiye 1 trîlyon û 32 milyar û 834 milyon dînaran.
2. Rêyên Gundan:
- 318 proje ji bo rêyên gundan hatine cîbicîkirin.
- Dirêjahiya giştî ya van rêyan 317 kîlometre bûye.
3. Rêyên Nav Bajaran:
- Di nava bajarên Herêma Kurdistanê de, 2168 proje hatine pêkanîn.
- Nirxê ku ji bo van projeyan hatiye terxankirin, zêdetirî 2 trîlyon û 40 milyar dînaran bûye.
Projeyeke Nû ya Stratejîk Tê Vekirin
Berdevkê hikûmetê herwiha amaje bi wê yekê kir ku karwanê avedaniyê berdewam e û weke mînak, îro Serokwezîr Mesrûr Barzanî projeyeke din a stratejîk û girîng, ku ew jî rêya dualî ya Şêxan-Lalişê ye, vedike.
Hat destnîşankirin ku ev proje di demek kurt de û bi kalîteyeke bilind û standardên cîhanî hatiye temamkirin.