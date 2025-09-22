Mesrûr Barzanî û Muhsîn Mendelawî tekezî li ser dabînkirina mafên darayî yên Kurdistanê kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 22ê Îlonê pêşwazî li şandeke Encûmena Nûneran a Iraqê bi serokatiya Cîgirê Serokê Encûmenê Muhsîn Mendelawî kir.
Di civînê de, ku Cîgirê Serokê Encûmena Nûneran a Iraqê Dr. Şaxewan Ebdullah jî amade bû, guhertin û pêşhatên dawî, rewşa giştî ya Iraqê û amadekariyên ji bo hilbijartinên pêşwext ên Encûmena Nûneran hatin gotûbêjkirin.
Di hevdîtinê de herdu alî li ser pêwîstî û girîngiya çareserkirina kêşeyên di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de hevnêrîn bûn. Hat tekezkirin ku divê çareserî li ser bingeha rêzgirtina li sîstema federalî, parastina statuya destûrî ya Herêma Kurdistanê, û dabînkirina mafên destûrî û şayisteyên darayî yên Herêma Kurdistanê be.