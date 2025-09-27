Tekezî li ser çareserkirina pirsgirêkan li ser bingeha rêzgirtina ji qewareya destûrî re hat kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 27ê Îlonê, pêşwazî li Sekreterê Giştî yê Kongreya Niştimanî ya Iraqê Aras Hebîb Kerîm kir û di hevdîtinekê de rewşa giştî ya Iraqê, amadekariyên ji bo hilbijartinên dewra nû ya Encûmena Nûneran û çareserkirina pirsgirêkên di navbera Hewlêr û Bexdayê de gotûbêj kirin.
Li gorî daxuyaniya Fermangeha Medya û Zanyarî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, di hevdîtinê de tekezî li ser giringiya çareserkirina pirsgirêkên di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de li ser bingeha destûrê hat kirin.
Herwiha hat destnîşankirin ku divê rêz li qewareya destûrî ya Herêma Kurdistanê bê girtin û mafên darayî yên xelkê Kurdistanê bên dabînkirin.