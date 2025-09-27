Serokwezîr Mesrûr Barzanî pêşangeheke hunerî ya hevbeş vekir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr pêşangeheke hunerî ya hevbeş vekir ku wê ji bo hefteyekê berdewam bike.
Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 27ê Îlonê danê êvarê, pêşangeheke hunerî ya hevbeş bi navê (Hesp di Çand û Dîroka Kurdistanê de) li Yaneya Navneteweyî ya Hespswarî ya Hewlêrê vekir.
Herwiha hate diyarkirin ku çendîn hunermendên Kurd beşdarî di pêşangehê de kirine ku wê ji bo hefteyekê berdewam bike.