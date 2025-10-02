Serokwezîr Mesrûr Barzanî sersaxî ji malbata hunermend Silêman Şakir re xwest
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Pêncşem, 2ê Cotmeha 2025ê) sersaxî ji malbata hunermend Silêman Şakir re xwast û got ku, ew hunermendekê welatparêz bû û gelek xizmeta hunera şêwekariyê kiriye.
Peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
Ez sersaxiyê ji malbat û kesûkarên rêzdar ên hunermendê şêwekar ê navdar ê Kurdistanê Silêman Şakir re dixwazim û ez hevparê xema wan im.
Mamosta Silêman Şakir hunermendekê welatparêz bû, gelek xizmeta hunera şêwekarî kiriye û di vî warî de rolekê berçav hebû.
Xudayê mezin canê wî bi behiştê şa bike û sebir û hedarê bi malbat û dost û hevalên wî bide.
Mesrûr Barzanî
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê
02ê Cotmeha 2025ê