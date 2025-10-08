Li derdora Şamê teqîn: 8 kes birîndar bûn
Navenda Nûçeyan (K24) – Di encama teqîneke li herêma "Sebîne" ya li gundewarê Şamê de, herî kêm 8 kes birîndar bûne. Sedema teqînê hêj nediyar e û lêkolînên berfireh ji bo eşkerekirina sedemên wê berdewam dikin.
Ajansa Nûçeyan a Sûriyê "SANA" da zanîn, "tîmên Parastina Sivîl 7 birîndar ji bin kavilên ku ji ber teqîna li sîloyên genim ên Sebîneyê çêbûbûn, derxistin û ew bo nexweşxaneyên Mûçtehîd û Selam ên li Şamê veguhestin."
Televîzyona "El-Îxbariye" ya Sûriyeyê jî da zanîn, teqîn êvara Çarşemê li herêma Sebîneyê, di nav komplekseke pîşesazî de ku aş û embar jî di nav de ne, pêk hatiye. Li gorî televîzyonê, di encama teqîna ku sedema wê nayê zanîn de, 8 welatî birîndar bûne.
Li gorî heman çavkaniyê, tîmên hawarçûnê yên Parastina Sivîl yek ji birîndaran û welatiyan jî 7 birîndarên din rakirine nexweşxaneyan.
Parastina Sivîl a Sûriyê, li ser hejmara xwe ya platforma "X", wêneyên xebatên tîmên xwe yên li cihê bûyerê belav kirin û diyar kir ku "teqîn bûye sedema şewatê li sê cihan, tîmên agirkujiyê şewat vemirandin û niha operasyonên sarkirinê didomînin da ku agir ji nû ve dernekeve."