Pêşbaziya 7emîn a Hespên Erebî li Hewlêrê hat lidarxistin
Navenda Nûçeyan (K24) – Di nav kelecan û coşeke mezin de, bajarê Hewlêrê ji bo cara heftemîn li ser hev mêvandariya Pêşbaziya Kurdistanê ya Xweşikiya Hespên Erebî yên Resen a sala 2025an kir. Çalakî, bi beşdariya bi dehan xwedî hesp û hezkiriyan hespan ji deverên cuda yên Kurdistanê birêve çû.
Ev pêşbazî weke yek ji çalakiyên herî girîng ên salane di cîhana siwariya Kurdistanê de tê dîtin. Di pêşbirkê de hespên herî xweşik ên Erebî dikevin pêşbaziyeke elegant, ku li gorî pîvanên hûr tên nirxandin, wekî: xweşikiya serî û stû, lihevhatina laş, saxlemiya piyan, û bedewî û çelengiya tevgerê.
Pêşbazî du rojan berdewam dike û 80 hesp ji temenên cuda beşdar dibin. Hespa ku nasnavê "Hespa Herî Xweşik a Erebî li Kurdistanê" bidest dixe, bi awayekî taybet tê xelatkirin, weke rêzgirtinek ji bo xweşikiya wê ya resen û taybetmendiyên wê yên Erebî.
Di nav beşdaran de, Zeryan Telat û hevjînê wê bi 12 hespên Erebî yên resen amade bûn û bi hêvî bûn ku serkeftina sala borî dubare bikin. Zeryan got: "Hesp ji bo me ne tenê hobî ye, lê belê hevaltî û evîneke rast e. Sala borî me pileya yekem bi dest xist û em hêvîdar in îsal jî heman serkeftinê dubare bikin."
Her wiha, Şeyma Necmedîn, yek ji beşdaran, hezkirina xwe ya ji bo hespan wiha anî ziman: "Ez ji hespan hez dikim ji ber ku ajalên biaqil û dilovan in, ji yên din cuda ne. Em beşdarî çapa borî bûn û me pileya yekem bi dest xist, ev beşdarî ji bo min gelek watedar e."
Mihemed Ezîzî jî pêşbazî şiband pêşbirkeke şahciwaniyê û got: "Ev mîna pêşbirkeke hilbijartina şahê xweşikiya hespên Erebî ye, weke pêşbirkên şahciwanên jinan li Kurdistanê, lê ev balê dikişîne ser resenî û xweşikiya xwezayî. Em her sal bi kelecan li benda wê ne, ji ber ku sal bi sal pêş dikeve û geştir dibe."
Siwar Zeryan Telat eşkere kir ku hespê wî yê ku tenê deh mehî ye û ji regezê Erebî yê xwerû ye, pileya yekem bi dest xistiye. Wî got: "Ew di nav hevrikên xwe de yê herî xweşik bû û ji ber lihevhatina tevgera wî û xweşikiya serî û stûyê wî, bi awayekî hêja Xelata Zêrîn wergirt."
Hewlêr... Paytexta Siwarî û Xweşikiyê
Hewlêr îro bûye navendeke serekî ji bo pêşbaziyên siwariyê li Kurdistanê. Yaneya Siwariyê ya Navdewletî her sal mêvandariya siwar û xwedî hespên herî baş ên navxweyî û navdewletî dike, ku ev yek cih û pêgeha bajêr weke cihekî berbiçav ji bo evîndarên reseniya Erebî û xweşikiya hespan li herêmê xurtir dike.