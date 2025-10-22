Li ser fermana Serokwezîr, nahiyeya Rizgarî ya Germiyanê bi fermî bû qeza
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi biryara Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, îro 22ê Cotmehê nahiyeya Rizgarî ya ser bi Îdareya Serbixwe ya Germiyanê, bi awayekî fermî bû qeza.
Ev pêngava îdarî li ser fermana Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî hatiye avêtin û bi vê yekê bajarokê Rizgarî ji nahiye bû qezayê.
Li gor nivîseke fermî ya Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê, ev biryar xwe dispêre Fermana Herêmî ya hejmar (397) a roja 23'ê Îlona 2025'an û Fermana Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya hejmar (3811) a roja 12'ê Cotmeha 2025'an.
Bajarokê Rizgarî yek ji çar nahiyeyên ser bi qezaya Kelarê bû, ku dikeve nav sînorê Îdareya Serbixwe ya Germiyanê. Li gor amarên sala 2020'an, hejmara rûniştvanên Rizgarî 44 hezar û 276 kes bû.