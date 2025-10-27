Mesrûr Barzanî serdana xebatên dîzayna nû ya Geliyê Elî Begê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Duşem, 27ê Cotmeha 2025ê) serdana xebatên nûjenkirina havîngeha Geliyê Elî Begê bi dîzayna wê ya nû kir û niha gotarekê li wê derê pêşkêş dike.
Hûrgiliyên Projeyê:
Roja 28ê Gulana 2024an, ji aliyê Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve kevirê bingehîn ê Pira Bilind a Soranê hat danîn. Ev proje, ligel çend projeyên din, weke beşek ji plana berfirehkirina jêrxaneya rê û banan li herêmê hat destpêkirin.
Di gotara danîna kevirê bingehîn de, Serokê Hikûmetê tekezî li ser pêşxistina bajarok û gundan kir, ne tenê giringîdana bi navendên parêzgehan.
Proje, ku salek beriya dema xwe ya diyarkirî hatiye temamkirin, dikeve xizmeta rêwiyên deverê. Ew dê Derwazeya Soranê û rêyên Hewlêr, Mêrgesor, Rewandiz û Çomanê bi hev ve girêbide.
Dîzayn û Taybetmendiyên Projeyê:
- Ev pira bilind, li ser asta Herêma Kurdistanê ya herî bilind e.
- Ji rêyeke sereke ya du-saydî pêk tê, bi dirêjahiya 2,905 metreyan.
- Her saydek ji 3 laynan (şerîtan) pêk tê.
- Dê bandoreke mezin li ser kêmkirina qerebalixiyê û bûyerên hatûçûnê bike.
Budce û Dema Temamkirinê:
- Zêdetirî 33 milyar û 358 milyon dînar jê re hatiye terxankirin.
- Proje ji aliyê kompanya û karkerên navxweyî ve hatiye cîbicîkirin.
- Ji bo temamkirina wê 900 roj hatibûn diyarkirin, lê beriya dema xwe bi dawî bû.
Destkeftiyên Kabîneya Nehem di warê jêrxaneyê de:
Di Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê de, zêdetirî 2,168 projeyên kolanan (cadeyan) li nav bajar û bajarokan hatine cîbicîkirin. Tevahiya budceya ku ji bo van projeyan hatiye terxankirin 2.2 trîlyon dînar bûye. Proje li gorî standardên cîhanî hatine encamdan û hemû pêdiviyên endezyariya hatûçûnê ji bo wan hatine dabînkirin.
Ji bo bihêzkirina jêrxaneya rê û banan çi tiştên din hatine kirin?
- 883 kîlometre xêzkirina kolanan.
- 59 pir û binpir.
- 16,000 hêmayên hatûçûnê.
- 45 kîlometre têlên hesinî (perjîn) ji bo rê û kolanan.
- 296 derbasgehên peyayan.
- 1,500 astengên lezkêmker (badok).
- Şiyana navxweyî: Cara yekem, karên endezyariya hatûçûnê ji aliyê tîmên xwecihî ve hatine kirin.