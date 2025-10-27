Mesrûr Barzanî: Vê Pêncşemê Projeya Ronakî digihîje bajarê Soranê
Navenda Nûçeyan (K24) – Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê Mesrûr Barzanî di kernevala bangeşeya PSKê li Soranê de ragihand: "Roja Pêncşemê ya vê hefteyê, projeya 'Ronakî' digihîje bajarê Soranê."
Mesrûr Barzanî îro 27ê Cotmehê weke mizgîniyekê ji xelkê devera Soranê re got: "Dixwazim vê mizgîniyê bidim navenda bajarê Soranê; roja Pêncşemê projeya 'Ronakî' bi awayekî fermî li navenda bajarê Soranê dikeve kar û hûn dê bibin xwediyê kehrebeya 24-demjimêrî."
Barzanî got: "Herwiha, bernameya me ew e ku sala bê tevahiya Kurdistanê bibe xwediyê kehrebeya 24-demjimêrî." Herwiha destnîşan kir: "Ev pirsgirêkek bû ku 30 sal in Iraq pê dinalî, lê vê carê me karî vê pirsgirêkê çareser bikin."
Di Mijdara sala 2024an de, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, projeya "Rohnî" ragihandibû. Piştre di Gulana îsal de, Encûmena Wezîran a Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi yekdengî biryar li ser nirxên nû yên kehrebeyê da, di çarçoveya projeya "Ronakî" de ji bo dabînkirina kehrebeya 24-demjimêrî li seranserê Herêma Kurdistanê.
Hikûmeta Herêma Kurdistanê di plana xwe de ye ku bi rêya projeya "Rohnî" heta dawiya sala 2026an kehrebeya 24-demjimêrî ji bo tevahiya Kurdistanê dabîn bike. Niha navendên bajarên Herêma Kurdistanê xwedî kehrebeya 24-demjimêrî ne û bi giştî 50% ji niştecihên Herêma Kurdistanê di çarçoveya projeya "Rohnî" de ji kehrebeya 24-demjimêrî sûdmend bûne.