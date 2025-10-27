Mesrûr Barzanî Pira Soranê li xelkê wê deverê pîroz kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Pira Bilind a Deriyê Soranê vekir û di wê merasîmê de ragihand: “Ez ji welatiyên hêja dixwazim ku, rênimayên Wezareta Navxwe û Birêvebiriya Trafîkê bişopînin û ewlehiya xwe û ya welatiyên xwe li ber çavan werbigirin.”
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Duşem, 27ê Cotmeha 2025ê) Pira Bilind a Deriyê Soranê vekir û di wê merasîmê de gotarek pêşkêş kir û tê de got: “Ez vekirina Pira Bilind a Soranê li xelkê vê deverê pîroz dikim.”
Mesrûr Barzanî amaje jî da: “Ez ji welatiyên hêja dixwazim ku, rênimayên Wezareta Navxwe û Birêvebiriya Trafîkê bişopînin û ewlehiya xwe û ya welatiyên xwe li ber çavan werbigirin. Wekî her car, daxwazeka min jî heye; jîngehê biparêzin.”
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê eşkere jî kir: “Pira Bilind a Soranê bi awayekê pir pêşketî û di astekê bilind de hatiye çêkirin û hejî pesindanê ye. Ez destxsweşiyê li şîrketa bicihanînê dikim.”
Pira Bilind a Deriyê Soranê projeyeka stratejîk e û pira herî bilind a Herêma Kurdistanê ye. Ev proje salekê berî dema wê ya diyarkirî hat temamkirin û dê bikeve ber xizmeta rêwiyên wê deverê.