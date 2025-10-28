Siyasî

Bi amadebûna Serok Barzanî, Konferanseke Navdewletî ji bo nasandina jenosîda Kurdan dest pê kir

Kurdistan Mesûd Barzanî Jenosîd Enfal Kurd Êzidî

Navenda Nûçeyan (K24) – Bi amadebûna Serok Mesûd Barzanî, îro 28ê Cotmehê li Dihokê, pêncemîn Konferansa Zanistî ya Navdewletî ya hevbeş a Wezareta Xwendina Bilind û Lêkolîna Zanistî û Wezareta Tenduristiyê dest pê kir.

Konferans di bin navê "Belgekirina Zanistî ya Tawanên Enfalê û Gorên Bikomî, ber bi Naskirina Navdewletî ya Jenosîda Gelê Kurd" ve tê lidarxistin. Armanca sereke ya konferansê komkirina belge û lêkolînên zanistî ye ji bo ku van tawanan li qada navdewletî weke jenosîd bidin naskirin.

Lêkolîn û gotûbêjên konferansê dê li ser çend mijarên serekî û girîng bisekinin, ku ev in:

- Antropolojiya bijîşkiya dadwerî.

- Naskirina doza jenosîda Êzidiyan.

- Lêkolînên li ser gorên komî.

- Rola DNAyê û naskirina genetîkî ya qurbaniyan.

-Aliyên yasayî yên tawana jenosîdê.

- Bandorên çekên kîmyewî li ser gelê Kurd.

- Metodên belgekirina jenosîdê.

- Encamên derûnî û civakî yên jenosîdê û trawmayên piştî Enfalê.

 
 
 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment