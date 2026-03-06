Saziyên sivîl yên jinan alîkariyê bo jinên Rojavayê Kurdistanê dişînin
Diyarbekir (K24) – Nûnerên saziyên sivîl ên jin li Diyarbekirê bi civîneke çapemeniyê ragihandin, ew bi boneya 8ê Adarê Roja Jinên Kedkar a Cîhanî, kelûpelên tendirustî û paqijiyê ji bo jinên Kobanê dişînin.
Koma Xebatê ya Jinê ya Lijneya Hevahengiya Bajêr a Yekîtiya Jûrên Endazyar û Avahîsazan a Tirkiyeyê li Diyarbekirê bo nîşaneya hevgirtina bi Jinên Kobanê re daxuyaniyek da çapemeniyê.
Di daxuyaniyê de hat amajekirin ku li dijî mezinbûna polîtîkayên şer ên Rojhilata Navîn û Cîhanê, li dijî newekheviyê û li dijî kiriyarên dijî demokrasiyê, hevgirtinA jinan û daxwaza aştiyê tê bilindkirin.
Di daxuyaniyê de bal hate kêşan ku mexdurên sereke yên şer, jin û zarok in û bang hate kirin ku li Tirkiyeyê pirsa sereke, pirsa kurd e ku divê bi gavên demokratik û aştiyane were çareserkirin.
Jinên beşdarî daxuyaniyê bûne gotin: “Em jî tevlî helmeta alîkariyê ya bo jinên Rojava dibin, li dijî şer aştiyê diparêzin, li dijî newekheviyê wekheviyê diparêzin, li dijî tundiyê jiyanê diparêzin, tekoşîna jinan sînoran nas nake, bijî hevgirtina jinan, bijî tekoşîna aştî û demokrasiyê.”