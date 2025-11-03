Serok Barzanî û Zalmay Xelîlzad rewşa siyasî ya Iraqê gotûbêj dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî û Balyozê berê yê Amerîkayê Zalmay Xelîlzad proseya siyasî û hilbijartinên Iraqê, herwiha rewşa navxweyî ya Herêma Kurdistanê gotûbêj kirin.
Li gor daxuyaniya Baregeha Barzanî ve, Serok Mesûd Barzanî îro 3'ê Mijdarê pêşwazî li dîplomatkar û Balyozê berê yê Amerîkayê li Iraqê, Zalmay Xelîlzad kir.
Di daxuyaniyê de hat eşkerekirin ku di hevdîtinê de, derbarê rewşa siyasî û pêşhatên dawî yên li Iraqê û herêmê de danûstandina nêrînan hate kirin.
Herwiha di hevdîtinê de ronahî hate xistin ser proseya siyasî ya Iraqê, hilbijartinên Encûmena Nûneran a Iraqê û rewşa navxweyî ya Herêma Kurdistanê.