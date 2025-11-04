Siyasî

Mesrûr Barzanî û Osman Baydemir pêngavên pêvajoya aştiyê gotûbêj kirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîr Mesrûr Barzanî û Osman Baydemir, rewşa giştî ya Kurdistanê û herêmê û gavên pêvajoya aştiyê yên li Tirkiyeyê gotûbêj kirin.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 4'ê Mijdara 2025'an pêşwazî li kesayet û siyasetmedarê navdar ê Kurd û parlamenterê berê yê Tirkiyeyê Osman Baydemir kir.

Di hevdîtinê de rewşa giştî ya Kurdistanê û herêmê û gavên pêvajoya aştiyê yên li Tirkiyeyê hatin gotûbêjkirin. 

 
