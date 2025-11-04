Mesrûr Barzanî: Kiryarên me şahidên gotinên me ne
Navenda Nûçeyan (K24) - Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 4ê Mijdara 2025ê) di nav karnavala mezin a girseyî ya biserxistina Lîsta 275ê ya PDKê li Yarîgeha Werzişê ya Dihokê ragihand: “Ez silavên Lêvegerê Kurd û Kurdistanê, Cenabê Serok Barzanî, digihînim we tevan.”
Mesrûr Barzanî herwesa got: “Ez gelek spasiya birayê xwe yê hêja, Kekê Nêçîrvan Barzanî, dikim ji ber peyama wî ya xweşik, ku bi rastî peyama PDKê ye û li şûna me tevan gihand we. Em hêvî dikin ku hûn hemî pêkve piştgiriyê bidin peyama PDKê, ji bo biserxistina Lîsta 275ê ya Partiya Demokrat a Kurdistanê. Em spasiya baweriya we dikin û em sozê didin we ku, em dê bi çêtirîn awa li ser xizmetkirina we berdewam bin.”
Amaje jî da: “Guhertinên nû li herêmê berdewam çê dibin. Ji bo parastina ezmûna serkeftî ya Herêma Kurdistanê û bidestxistina bêtir destkeftiyan, divê em li Bexdayê bin û me tevlîbûneka çalak di Parlementoya Iraqê de hebe. Gelek alîyan bizav kiriye ku Herêma Kurdistanê negihîje armancên xwe, lê bi piştgiriya xelkê Kurdistanê, em li ser karwanê avedankirina Kurdistanê berdewam bûn û îşela em dê ranewestin. Gelek gotinên nerast û bêbextî li dijî PDKê hatine kirin, lê hewce nake ku em bersiva wan bidin ji ber ku bersiva nezanan bêdengî ye.”
Tê nûkirin...