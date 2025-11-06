Mesrûr Barzanî bo K24ê: Ez hêvîdar im Kurdistan 10 salên bê biçe qonaxeka nû
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji Kurdistan24ê re got: “Ez hêvîdar im ku Herêma Kurdistanê di 10 salên bê de derbazî qonaxeka nû bibe.”
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Pêncşem, 6ê Mijdara 2025ê) serdana qonaxa duyê ya Projeya Rewşa Awarte ya Avê ya Hewlêrê kir.
Mesrûr Barzanî ji Kurdistan24ê re got: “Ez spasiya Xalid Xoşnaw û şîrketa bicihanînê dikim, ku ev qonaxa dawiyê ya gihandina avê ji bo Hewlêrê ye. Ev proje dê gelek xizmeta Hewlêrê û Herêma Kurdistanê bike û karên vê projeyê bi awayekê pir serkeftî hatine kirin. Herwesa wan karî di demeka pîvankî de karên wê projeyê temam bikin.”
Mesrûr Barzanî amaje jî da: “Her kesê ku serdana vê derê kiriye wesa fikiriye ku pêdivîtiya vê projeyê bi sê salan heye heta bê temamkirin, lê em dilxweş in ku ew di demeka wesa kurt de hat temamkirin.”
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê herwesa ragihand: “Em destxsweşiyê li wan dikin ku hemî karên vê projeyê bi hêz û zend û baskên navxweyî hatine kirin, herwesa teknolojiya pêşkeftî ji bo piştrastbûna ji kalitiya avê hatiye bikaranîn.”
Tê nûkirin…