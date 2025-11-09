PDK di dengdana taybet de li pêşiya partiyên Kurdistanî ye
Navenda Nûçeyan (K24) - Li gorî nûtirîn encamên berahiyê yên nefermî yên dengdana taybet a Parlementoya Iraqê li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê ku bi dest Kurdistan24ê keftine, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) piraniya dengan bi dest xistine û li pêşiya tevaya partiyên Kurdistanî ye, di dû re jî Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) tê.
Rêzbendiya dengên partiyên Kurdistanî bi vî rengî ye:
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 94.666 deng
Yekîtiya Niştîmanî ya Kurdistanê (YNK): 78.230 deng
Tevgera Helwestê: 7.895 deng
Tevgera Nifşê Nê: 4.808 deng
Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 4.512 deng
Komela Dadgeriya Kurdistanê: 1.338 deng
Bereyê Gel: 1.153 deng
Ev encam hîn ne yên dawiyê ne û nefermî ne û bmimkin e bên guhertin, heta ku Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan encamên fermî eşkere dike. Li gorî gotina Berdevka Komisyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Îraqê Cumane Xelay, encamên hejmartina dengan a bi destan û ya elektronî wekhev bûn.
Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê duhî (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam bû.
Li gorî amarên Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan, tevahiya rêjeya tevlîbûnê di dengdana taybet de li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê gihîştibû 82.42%. Li ser asta her sê bazineyên hilbijartinan ên Herêma Kurdistanê jî, ew rêje gihîştibû 98%.
Dengdana giştî jî ji bo hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê sibe (Sêşem, 11ê Mijdara 2025ê) li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê tê kirin.