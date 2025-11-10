Serok Barzanî pêşwaziya Mihemed Hesan kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî û Mihemed Hesan girîngiya birêveçûna hilbijartinan di pêvajoyeka aram û demokratîk de tekez kir û rewşa deverê û pêvajoya siyasî li Iraqê nîqaş kir.
Li gorî ragihandina Baregayê Barzanî, Serok Mesûd Barzanî îro (Duşem, 10ê Mijdara 2025ê) li Pîrmamê pêşwaziya Nûnerê Taybet ê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî li Iraqê û Serokê Şandiya UNAMIyê Mihemed Hesan kir.
Di wê civînê de pêşketin û guhertinên dawiyê yên deverê û pêvajoya siyasî ya Iraqê û hilbijartinên Parlementoya Iraqê jî hatin nîqaşkirin.
Herdu aliyan li ser girîngiya birêveçûna hilbijartinan di pêvajoyeka aram û demokratîk de li hev kir.