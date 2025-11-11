Pêvajoya dengdana giştî bi dawî hat
Navenda Nûçeyan (K24) - Pêvajoya dengdana giştî ji bo hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê bi dawî hat.
Pêvajoya dengdana giştî ji bo hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê îro (Sêşem, 11ê Mijdara 2025ê) saet 06:00 ê êvarê bi dawî hat û niha qonaxa vavartina dengan tê destpêkirin.
Amûrên elektronî yên westgehan raportên her westgeheka dengdanê çap dikin, herwesa encamên her westgeheka dengdanê jî tên eşkerekirin.
Pêvajoya dengdana giştî ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê îro (Sêşem, 11ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê serê sibehê li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê hat destpêkirin.
Li gorî amamr û tomarên Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinê ya Iraqê, zêdetirî 20 milyon dengdêran mafê dengdanê heye, ku zêdetirî du milyon û 800 hezar dengdêran li Herêma Kurdistanê ne.