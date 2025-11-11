Li Diyarbekirê pirek hilweşiya; kuştî û birîndar hene
Diyarbekir (K24) - Li Diyarbekirê di dema çêkirina pireka nû de, pir hilweşiya û di encamê de karker man di bin pira hilweşiyayî de. Li gorî agahiyên destpêkê, di wê bûyerê de kuştî û birîndar hene.
Li navçeya Pasurê ya girêdayî Diyarbekirê di dema çêkirina pireka nû de, pir hilweşiya û di encamê de karker di bin wê pirê de man.
Li gorî agahiyan, di navbera Pasur û Mûşê de 2 kîlometre nêzîkî Pasurê pira ku hîn çêkirina wê berdewam bû hilweşiya û karkerên di çêkirina wê pirê de kar dikirin man bin de. Herwesa tîmên hawarçûnê bi awayekê lezgîn derbazî cihê bûyerê bûn û dest bi lêgerîn û rizgarkirinê kirin.
Li gorî daxuyaniya ji aliyê Parêzgeriya Diyarbekirê ve hatiye ragihandin, di encama wê bûyerê de 3 karker mirine û 2 karker jî birîndar in.
Parêzgeriya Diyarbekirê herwesa da zanîn ku, di derheqa wê bûyerê de lêpirsîn hatiye vekirin û ji bo diyarkirina sedema hilweşînê lêkolîn tê kirin.