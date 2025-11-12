Komisyon: PDK li Hewlêrê yekem e
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, encamên destpêkê yên her du dengdanên giştî û taybet ragihand, ku Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li parêzgeha Hewlêrê 369 hezar û 118 deng bi dest xistiye.
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê îro 12ê Mijdarê di konferanseke rojnamevanî de li Bexdayê, encamên destpêkê yên her du pêvajoyên dengdana giştî û taybet eşkere kir.
Li gor encamên destpêkê yên Hewlêrê:
- Hejmara kesên ku deng dane: 798 hezar û 986 dengdêr
- Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %71.65
Dengên partiyan li parêzgeha Hewlêrê:
- Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 369 hezar û 118 deng
- Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 97 hezar û 301 deng
- Helwêst: 63 hezar û 288 deng
-Nifşê Nû: 39 hezar û 911 deng
- Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 28 hezar û 650 deng
- Komela Dadgerî: 13 hezar û 772 deng
- Bereya Gel: 5 hezar û 584 deng
- Hizba Sosyal Demokrata Kurdistanê: 762 deng
Duh Sêşemê, 11ê Mijdara 2025an, dengdana giştî ji bo hilbijartinên xula şeşemîn a Encûmena Nûneran a Iraqê hatibû kirin. Li gor encamên destpêkê, Partiya Demokrata Kurdistanê karîbû li ser asta Iraqê û Herêma Kurdistanê dengên herî zêde bi dest bixe.