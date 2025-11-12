Siyasî

Komisyon: PDK li Hewlêrê yekem e

Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, encamên destpêkê yên her du dengdanên giştî û taybet ragihand, ku Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li parêzgeha Hewlêrê 369 hezar û 118 deng bi dest xistiye.

Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê îro 12ê Mijdarê di konferanseke rojnamevanî de li Bexdayê, encamên destpêkê yên her du pêvajoyên dengdana giştî û taybet eşkere kir.

Li gor encamên destpêkê yên Hewlêrê:

- Hejmara kesên ku deng dane: 798 hezar û 986 dengdêr

- Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %71.65

Dengên partiyan li parêzgeha Hewlêrê:

- Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 369 hezar û 118 deng

- Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 97 hezar û 301 deng

- Helwêst: 63 hezar û 288 deng

-Nifşê Nû: 39 hezar û 911 deng

- Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 28 hezar û 650 deng

- Komela Dadgerî: 13 hezar û 772 deng

- Bereya Gel: 5 hezar û 584 deng

- Hizba Sosyal Demokrata Kurdistanê: 762 deng

Duh Sêşemê, 11ê Mijdara 2025an, dengdana giştî ji bo hilbijartinên xula şeşemîn a Encûmena Nûneran a Iraqê hatibû kirin. Li gor encamên destpêkê, Partiya Demokrata Kurdistanê karîbû li ser asta Iraqê û Herêma Kurdistanê dengên herî zêde bi dest bixe.

 
 
