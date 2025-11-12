Komisyon: PDK li Dihokê yekem e
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, encamên destpêkê yên hilbijartinên giştî û taybet ragihand. Li parêzgeha Dihokê, Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) 413 hezar û 698 deng bi dest xistiye.
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê diyar kir, rêjeya beşdariya welatiyan li Dihokê %77.47 bûye, û herwiha hejmara kesên ku deng dane 623 hezar û 852 dengdêr bûye.
Amarkên encamên destpêkê li Dihokê bi vî awayî ne:
- Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 413 hezar û 698 deng
- Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 2 hezar û 423 deng
- Helwêst: 18 hezar û 314 deng
- Nifşê Nû: 14 hezar û 671 deng
- Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 72 hezar û 959 deng
- Komela Dadgerî: Hizar û 419 deng
- Bereya Gel: 2 hezar û 778 deng
- Hizba Sosyal Demokrata Kurdistanê: 295 deng
Duh Sêşemê, 11ê Mijdara 2025an, dengdana giştî ji bo hilbijartinên xula şeşemîn a Encûmena Nûneran a Iraqê hatibû kirin. Li gor encamên destpêkê, Partiya Demokrata Kurdistanê karîbû li ser asta Iraqê û Herêma Kurdistanê dengên herî zêde bi dest bixe.