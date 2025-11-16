Mesrûr Barzanî girîngiya pêşvebirina veberhênana şîrketên Amerîkayî li Kurdistanê tekez dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwaziya şandeka Encûmena Bazirganiyê ya Amerîka-Kurdistanê (USKBC) kir û pê re tekez li ser girîngiya pêşvebirina veberhênanê ji hêla şîrketên Amerîkayî ve li Herêma Kurdistanê kir.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Yekşem, 16ê Mijdara 2025ê) pêşwaziya şandeka Encûmena Bazirganiyê ya Amerîka-Kurdistanê (USKBC) kir.
Di destpêka wê civînê de, Serokê Encûmena Bazirganiyê ya Amerîka-Kurdistanê (USKBC) David Tafuri serkeftin û encamên hilbijartinên Parlamentoya Iraqê li Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê pîroz kirin û kurtiyek jî li ser armanca serdana wan û pêkhateya wê şandeyê ji bo Herêma Kurdistanê pêşkêş kir.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê herwesa bal kişand ser pêşketin û guhertinên dawiyê yên Herêma Kurdistanê û Iraqê bi giştî û li ser reformên kabîneya nehê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê di sektorên cuda cuda de jî, xasma jî enerjî û gaza xwezayî, nîqaş kirin.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê herwesa tekez li ser girîngiya pêşvebirina veberhênanê ji hêla şîrketên Amerîkayî ve li Herêma Kurdistanê kir.