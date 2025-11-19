Hewlêr weke baştirîn cihê geştiyarî li Asyayê ji bo sala 2026an hat destnîşankirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Fermangeha Medya û Zanyariyê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand, kovara navdar a cîhanî ya geştiyariyê ‘Condé Nast Traveler’ paytexta Herêma Kurdistanê, Hewlêr, weke baştirîn cihê serdanê li parzemîna Asyayê ji bo sala 2026an destnîşan kiriye.
Di raporê de, ku Hewlêrê weke "cihekî aram li navçeyeke aloz" binav dike, tekezî li ser ewlehî, dîroka kevnar a Kelehê, nûjeniya bajêr û mêvanperweriya xelkê wê hatiye kirin.
Piştî vê yekê, Serokwezîr Mesrûr Barzanî di peyamekê de got: "Hewlêr, paytexta Herêma Kurdistanê, berdewam e di matmayîkirina cîhanê de."
Pênc sedemên sereke yên hilbijartina Hewlêrê:
Li gorî raporê, ev xalên erênî bûne sedem ku Hewlêr di lûtkeya lîsteyê de cih bigire:
1. Ewlehî û Aramî:
Raporê Hewlêr weke "cihekî aram li herêmeke tijî kêşe" binav kiriye û destnîşan kiriye ku bajêr kariye xwe weke stargeheke ewle û aram nîşan bide, dûrî wan sernivîsên siyasî yên germ ku gelek caran li Rojhilata Navîn tên bihîstin.
2. Dîrok û Kelepûr (Keleh):
Kovarê pesnê Keleha Hewlêrê (ku di lîsteya Mîrateya Cîhanî ya UNESCOyê de ye) daye, weke kevintirîn cihê niştecihbûnê yê cîhanê ku jiyan lê zêdetirî 6 hezar sal e berdewam dike. Ezmûna geştiyaran bi awayekî bedew tîne ziman: "Vexwarina çayeke şîrîn di bin dîwarên kevnar ên Kelehê de, ligel mêrên ku cilên Kurdî li xwe kirine."
3. Nûjenî û Pêşketina Bajêr:
Raporê amaje bi projeyên avahîsaziyê yên mezin û hatina markayên cîhanî yên weke xwaringeha Gordon Ramsay’s Street Burger û kafeyên mîna EL&N London kiriye, ku rûyê nûjen ê bajêr nîşan didin û wê dixin asta bajarên cîhanî.
4. Jiyana Civakî û Mêvanperwerî:
Kovarê bi awayekî germ pesnê mêvanperwerî û dilfirehiya xelkê Herêmê daye û pêşwaziya wan a li geştiyaran weke "germ û jidil" binav kiriye. Herwiha bal kişandiye ser navçeya Enkawayê weke navendeke jiyana şevê û demborandinê.
5. Destpêşxeriya "Visit Kurdistan":
Raporê damezrandina destpêşxeriya "Visit Kurdistan" weke pêngaveke stratejîk a mezin dibîne ku armanca wê kişandina 20 milyon geştiyar e heta sala 2030an, ku ji aliyê sektora taybet û bi piştgiriya hikûmetê ve tê birêvebirin.
Mesrûr Barzanî: Ev belgeya mêvanperweriya me ye
Derbarê vê serkeftinê de, Serokwezîr Mesrûr Barzanî duh 18ê Mijdarê, li ser platforma "X"ê nivîsîbû: "Destnîşankirina Hewlêrê weke cihê yekem li Asyayê ku pêwîst e di sala 2026an de were serdankirin, belgeyek e ji bo mêvanperwerî, germî û dîroka wê ya hezar salî."
Derbarê Kovara Condé Nast Traveler de:
Condé Nast Traveler ji aliyê kompaniya mezin a medyayî ya cîhanî Condé Nast ve tê weşandin, ku heman kompaniya xwediyê kovarên navdar ên weke Vogue, Vanity Fair û GQ ye. Xelatên vê kovarê weke yek ji pîvanên herî girîng ên serkeftinê di cîhana geştiyariyê de tên dîtin.