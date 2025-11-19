Mesrûr Barzanî: Kurdistan li ser rêya rast e û kes nikare me rawestîne
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Çarşem, 19ê Mijdara 2025ê) di hevdîtineka taybet de di çarçoveya Korbenda MEPSê ya Zanîngeha Amerîkayî ya Kurdistanê li Dihokê de bersiva hin pirsyaran wê da. Ew panel bi zimanê Ingilîzî bû, ku ji aliyê pêşkêşkar Amîna Bekir ve hat birêvebirina.
Ev jî naveroka danûstandinên wan e:
Pêşkêşker:
Ev cara yekê ye ku ez têm Herêma Kurdistanê. Ez dikarim bibêjim ku cara min a dawiyê nabe, lê bîranîneka pir xweşik e ku birêvebiriyeka pir baş tê de heye, hikûmeteke baş di warê aştî û ewlehiyê de li devereka pirî pirsgirêk. Ev şiyana te îspat dike, û ev itîrafa her kesî ye ku tu desthilatdariyeke pir baş li deverê dikî. Di eynî demê de, em dizanin ku tu pêşveçûnek li deverê ne hêsan e û gelek qebxwazî hene. pirsyara min ev e; ezmûna we di parvekirina desthilatdariyê li gel Bexdayê de çawa ye?
Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
Ger desthilatdarî wekî xwe hatiban parvekirin, bê guman her ji destpêkê ve pirsgirêk çê nedibûn. Ji ber vê yekê, di mijara parvekirina desthilatdariyan de, em bizavê dikin ku têkiliyên xwe bi hikûmeta Bexdayê re li ser bingeha destûrê ji nû ve rêk bixin û baş bikin. Destûrê jî bi zelalî eşkere kiriye ku ev têkiliyên di navbera hikûmeta federal û Hikûmeta Herêma Kurdistanê de divê çawa bin. Ev pirsgirêkên ku te behs kirin hîn jî tevlihev in ji ber ku divê her yek ji wan pirsgirêkan li gorî madeyeke destûrê hatibam çareserkirin. Bo nimûne, deverên arêşe li ser hîn jî yek ji qebxwazî û arêşeyên sereke yên di navbera Hewler û Bexdayê de ne. Mijara enerjiyê, ku arêşeyeke din e, ku ew jî qebxwaziyeke din e, diviyabû berî demeke dirêj û piştî nivîsîn û pejirandina destûrê, qanûna petrol û gazê heba, lê hikûmeta Bexdayê hîn jî xwe dispêre qanûneke kevn ku ji hikûmet û rejîma berê jê re maye ku ji bo niha û pergala federal ne guncayî ye. Herwesa mijara budceyê mijareke din e ku divê li gorî destûrê bê çareserkirin. Wekî devere û herêmeke federal û destûrî, hikûmeta Iraqê maf nîne ku destwerdanê bike û biçe nav hûrguliyên mijara aborî li Herêma Kurdistanê de ka Kurdistan çi dike û çawa bi rê ve dibe.
Ji destpêkê ve we behsa hikûmeta baş û birêveberîya baş kir. Dema ku mirov xwe ji bo armanca xwe terxan dike û li gelê xwe dinêre, ew dibin armanca mirovî ya sereke. Ew ew kes in ku divê mirov xizmeta wan bike. Hingê êdî hêsan dibe û birêvebirina û desthilatdariyeka baş hêsan dibe.
Pêşkêşker:
Ev pirsyareke din li pey xwe tîne. Encam di dema hilbijartinan de pir baş bûn. Sedem çi bû? Gelo hikûmeta baş û bihêz sedem bû?
Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
Ez difikirim ku di vê gera hilbijartinan de xelkî dengê xwe da xizmetkariyan. Partiya min her gav xwestiye ku xizmeta gelê Kurdistanê, doza Kurdistanê û hemî Kurdistaniyan bike, ne tenê Kurdan, xizmeta hemiyan kiriye. Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ji bo hemî kesên ku li Kurdistanê dijîn sîwanek bûye.
Çend sedem hene, yek ji wan şoreşa dûr û dirêj a PDKê ye ku bi armancên xwe re rastgo bûye, herwesa pêkvejiyan û baweriya xelkî bi paşxaneya cuda û netewe û olên cuda ku baweriyeka temam bi PDKê heye ji ber serkirdetiya wê. Mijareke din jî xizmetkarî ne ku Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û serokwezîrê wê ecêndaya PDK bi cih tînin. Min li vê derê (di vê korbendê de) panelek hebû, min behsa reformên Hikûmeta Herêma Kurdistanê û xizmetên heyî kir, elektrîka 24 saetî û dîjîtalkirina sîstema bankê û dezgehên darayî û bankan, avakirina jêrxaneyê, rêyan, veberhênana di perwerdeyê de, li sektora tenduristiya, dabînkirina zêdetir xizmetkariyan, rakirina rotînê û wesa li xelkî bikî ku gelek mirtahtir bin ku karûbarên xwe yên rojane bi rê ve bibin, lewma ev têkiliya ku hikûmetê kariye çê bike û ew baweriya ku bi xelkê xwe re çê kiriye û ew baweriya di navbera xelkî û hikûmetê de, rastgobûna bi wê ecênda û soza ku te bi xwe bi xelkî daye, li dawiyê xelk fêm dike ku em me tenê soz nedane, belkî me bi cih jî anîne.
