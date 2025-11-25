Nêçîrvan Barzanî: Em bi hev re kar ji bo civakeke bê tundûtûjî û dûr ji cudakariyê dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 25ê Mijdarê di Roja Cîhanî ya Rûbirûbûna Tundûtûjiya li Dijî Jinan de peyamek belav kir û tê de wiha hat gotin: "Em bi rêzdarî hemû jinên ku ji ber tundiyê jiyana xwe ji dest dane bi bîr tînin û hevxemiya xwe ya kûr ji bo malbatên wan tînin ziman."
Herwiha di beşeke din a peyama xwe de dibêje: "Pêşeroja Kurdistanê, girêdayî bihêzkirina jinan û xurtkirina beşdariya wan a çalak a di hemû warên jiyanê de ye."
Peyama Serokê Herêma Kurdistanê:
Di Roja Cîhanî ya Rûbirûbûna Tundûtûjiya li Dijî Jinan de, em pêdagirbûna xwe ya neguher ji bo parastina mafên jinan û avakirina civakek ku azadî, wekhevî û rûmeta mirovî tê de serwer be, dubare dikin. Em ê di hewldan û xebata xwe de ji bo rûbirûbûna hemû cureyên tundûtûjî û cudakariya li dijî jinan, berdewam bikin.
Bi rêzdarî em bîranîna hemû jinên ku ji ber tundûtûjiyê jiyana xwe ji dest dane, bibîr tînin û hevxemîya xwe ya kûr ji bo malbatên wan tînin ziman. Dilxweşiya ji bo malbatên wan tenê bi pêkanîna dadweriyê û rêgirtina li dubarebûna van tawanan û avakirina jîngeheke aram pêk tê ku li hemû jinan li her rewş û pêgehek de be biparêze.
Parastina mafên jinan ji bo me hemiyan stûneke serekî ya avakirina civakeke azad, dadperwer, pêşketî û aram e. Ji holê rakirina tundûtûjiya li dijî jinan pêwîstî bi îradeyeke hevbeş, yasayên xurt û bicîhanîna wan, û hişmendiyeke civakî heye ku rêz li jinan bigre û piştgiriyê bide beşdarbûna wan ya berfireh di jiyana siyasî, îdarî û aborî de.
Paşeroja Kurdistanê, bi xurtkirina şiyan û karînên jinan û bihêzkirina beşdarbûna wan ya çalak di hemû warên jiyanê de ve girêdayî ye. Em ê bi hemû hêz û israrê pêdagir bin bi rûbirûbûna tundûtûjiyê, ramanên tundrew, parastina maf û azadiyan û avakirina civakekê ku tê de her jinek parastî, azad û bi hêz be ji bo pêkanîna xewn û armancên xwe.
Em ê bi hemû dezgeh û aliyên fermî yên li Herêma Kurdistanê, civaka sivîl û kesayetî û rêberên olî û civakî re berdewam bikin ji bo bihêzkirina parastina qanûnî, berfirehkirina bernameyên bihêzkirina aborî û pêşxistina beşdarbûna jinan di cihên biryardanê de û mîsogerkirina avakirina jîngehek kar û civakek ku ji destdirêjî, tundûtûjî û cudakariyê dûr be.
Silav li wan hemû jinên ku ji bo mafên xwe têdikoşin, herwiha ji çalakvan û karmendên di warê parastina jinan re û ji wan hemû kesên ku di bilindkirina asta hişmendiya civakî û bicihanîna nirxên wekheviyê de beşdar in. Herwiha, em rola ciwanan, sazî û dezgehên ragihandinê, dibistan û zanîngehan, di belavkirina çanda netundûtûjî û rêzgirtina li hember hev de, bilind dinirxînin.
Em hemû bi hev re xebata xwe berdewam bikin ji bo civakeke bê tundûtûjî, bê tirs û bê cudakarî.
Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
25ê Mijdarê 2025