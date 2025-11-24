Parlamentoya Tirkiyeyê: Hevdîtina bi Ocalan re "erênî" derbas bû
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokatiya Parlamentoya Tirkiyeyê ragihand, hevdîtina "Komîsyona Lihevkirina Niştimanî, Biratî û Demokrasiyê" ya bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re li Girava Îmraliyê, bi awayekî erênî bi dawî bûye.
Şandeya komîsyonê duh 24ê Mijdara 2025an, ji bo hevdîtina bi Ocalan re, bi helîkopterê ji Stenbolê çû Girava Îmraliyê. Piştî hevdîtinê, Serokatiya Parlamentoyê daxuyaniyek belav kir.
Mijarên sereke: Çekdanîn û Rêkeftina 10ê Adarê
Di daxuyaniyê de hat piştrastkirin ku hevdîtin pêk hatiye. Li gorî zanyariyan, di civînê de mijarên "çekdanîna PKKê û vekişîna ji axa Tirkiyeyê" û "Rêkeftina 10ê Adarê" ligel Abdullah Ocalan hatine gotûbêjkirin.
Parlamentoyê diyar kir, encamên hevdîtinê ji bo yekîtiya civakî, bihêzkirina biratiyê û pêşveçûna proseyê ya li ser asta herêmî "erênî û baş" bûne. Her wiha hat tekezkirin ku komîsyon dê di qonaxên bê de jî li ser helwesta xwe ya bi biryar berdewam be.
Endamên şandeyê kî bûn?
Şandeya ku serdana Îmraliyê kir, ji nûnerên sê partiyên sereke pêk dihat:
- Gulistan Kiliç Koçyîgît: Wekîla Serokê Koma DEM Partiyê.
- Fetî Yildiz: Alîkarê Serokê Giştî yê MHPê.
- Huseyîn Yayman: Parlamenterê AK Partiyê.
Biryara vê serdanê roja Înê, 21ê Mijdara 2025an hatibû dayîn. Parlamentoya Tirkiyeyê bi dengê sê li ser pênc (3/5) ê endamên komîsyonê pesend kiribû ku şande serdana Abdullah Ocalan bike.