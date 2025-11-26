Mesrûr Barzanî pêşwaziya nivîskar û helbestvan Jan Dost kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwaziya nivîskar û helbestvanê Kurd Jan Dost kir û pê re rola rewşenbîran di pêşxistina ziman û çanda Kurdî de nîqaş kir.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Çarşem, 26ê Mijdara 2025ê) pêşwaziya nivîskar û helbestvanê Kurd Jan Dost kir.
Di wê civînê de, bizava rewşenbîrî li Kurdistanê û rola rewşenbîran di pêşxistina ziman, edeb û çanda Kurdî de hatin nîqaşkirin.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê destxweşî li kar û berhemên nivîskar û helbestvan Jan Dost kir û pabendbûna Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi zêdetir pêşxistina warên rewşenbîrî û hunerî û piştgirîkirina rewşenbîran, azadiya dîtin û nerînan û kar û çalakiyên çandî tekez kir.