Peyamek ji Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di peyamekê de tevî spasîkirina xweragiriya welatiyan li beranberî kêmbûna saetên elektrîkê, mizgîniya destpêkirina berhemanîna gazê û vegera elektrîkê di çend saetên bê de ragihand û tekez kir ku nabe ew êrîş bibin rûdanên normal û divê bigihîjin biker jî cezayê xwe.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) di peyamekê de amaje da ku, piştî temamkirina amadekariyên teknîkî û gihîştina bi lihevkirina bi şîrketa Danagazê re, pêvajoya berhemanînê hatiye destpêkirin û rewşa elektrîkê dê vegere rewşa normal.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê herwesa pesna îradeya birêvebirî û karmendên wê şîrketê jî kir, ku tevî ev cara 11ê ye êrîşa wan tê kirin, lê ew cidî ne ku li ser karên xwe bimînin û bidomînin.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî di pareka din a peyama xwe de jî ron kir ku, ew û Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî li ser xetê ne, ku bikerên wê êrîşa terorîstî, girêdayî her kom û aliyekê bin û li ku derê bin, divê bên darizandin.
Mesrûr Barzanî haydarî jî da ku, Iraq nikare veberhênana biyanî ji xwe re rakêşe, ger komên çekdar ên neqanûnî neyên cezakirin û li ser armanckirina jêrxaneya aborî ya welat berdewam bin.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê eşkere jî kir ku, çavên dijminan bi pêşketinên Kurdistanê ranabin û dixwazin tarîtiyê vegerînin, lê piştrastî da ku hikûmet bi hevparên navneteweyî re dixebite da ku gel û jêrxabneya aborî biparêze û ew êrîş jî nikarin karwanê avedaniyê rawestînin.
Mesrûr Barzanî li dawiyê jî destxweşî li tîmên teknîkî yên Wezareta Çavkaniyên Xwezayî, Wezareta Elektrîkê û hêzên ewlehiyê kir û bang li gelê Kurdistanê jî kir ku, wekî her car ji bo nehêlana qebxwaziyan piştgiriyê bidin hikûmeta xwe.
Nêzî saet 23:30 roja Çarşemê (26ê Mijdara 2025ê) bi rêya dronan êrîşî ser Zeviya Gazê ya Kormorê li qezaya Çemçemalê ya parêzgeha Silêmaniyê hat kirin, ku bû sedema rawestandina berhemanîna gazê li wê zeviyê û hinardekirina gazê ji bo hemî westgehên elektrîkê.