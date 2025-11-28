Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li Efrînê alîkariya 300 malbat û zarokên sêwî kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî (BCF) çalakiyên xwe yên mirovî li Rojavayê Kurdistanê didomîne. Di du rojên borî de, dezgehê alîkariya xwarinê û pêdiviyên dibistanê li ser malbatên vegeriyayî û zarokên sêwî li Efrînê belav kirin.
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkariya rêxistina "Khalsa Aid" û bi hevahengiya Rêveberiya Karûbarên Civakî û Kar a Efrînê, duh 27ê Mijdarê selikên xwarinê û kelûpelên paqijiyê belav kirin.
Ev alîkarî li navenda bajarê Efrînê, pêşkêşî 200 malbatên koçber hatin kirin ku di demên dawî de vegeriyane ser mal û milkên xwe.
Her wiha roja 26ê Mijdarê jî, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkariya rêxistina "Azar Foundation for Children of the World", projeyeke din pêk anî.
Di vê çalakiyê de, çenteyên dibistanê, qirtasiye û cilûberg li ser 100 zarokên sêwî hatin belavkirin. Hat ragihandin ku ev çalakî beşek e ji helmeta piştgiriya 250 zarokên sêwî li sînorê Efrînê.
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî piştî erdheja wêranker a Sibata 2023an, yekem rêxistina mirovî bû ku derbasî Efrînê bû. Ji wê demê ve heta niha, BCF bi awayekî berdewam alîkariyên mirovî li ser xelkê belav dike û xizmetguzariyên bijîşkî pêşkêşî nexweşan dike.