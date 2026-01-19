Xwenîşander çûne hember Konsulxaneya Amerîkayê li Hewlêrê
Navenda Nûçeyan (K24) - Li dijî êrîşên Şamê yên li ser Rojavayê Kurdistanê, xwenîşander bi bilindkirina alaya Kurdistanê çûne hember Konsulxaneya Amerîkayê ya Hewlêrê û ji Amerîkayê xwest ku, li dijî êrîşên Artêşa Erebî ya Sûriyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê bê ser xetê.
Hejmareka mezin a welatiyên bajarê Hewlêrê îşev (Duşem, 19.01.2026) bi hilgirtina alaya Kurdistanê derket ser cadeyan û ber bi avahiya Konsulxaneya Amerîkayê ve meşiya.
Peyamnêrê Kurdistan24ê li cihê wê kombûn û xwenîşandanê got ku, ew kombûn wek bertekekê ye li hember wê rewşa ku di çend roj û hefteyên borî de li Rojavayê Kurdistanê peyda bûye.
Li gorî zanyaran, welatî bi timbêlan û bi pêyan ber bi avahiya Konsulxaneya Giştî ya Amerîkayê li Hewlêrê ve meşiyan, da ku nerazîbûn û nîgeraniyên xwe li ser êrîşên li ser Rojavayê Kurdistanê diyar bikin.
Xwenîşanderan alaya Kurdistanê bilind kir û drûşmên piştgiriyê ji bo yekrêzî û parastina destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê digotin.