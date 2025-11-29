Serok Barzanî: Melayê Cizîrî stêrkeke geş e ku qet ava nabe
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî ku li navçeya Cizîrê ya Şirnexê beşdarî Çaremîn Sempozyûma Navdewletî ya "Melayê Cizîrî" bû, di gotara xwe de bal kişand ser kûrahî û girîngiya helbestên Cizîrî û têkiliya rûhî ya di navbera wî û tekyeya Barzan de.
Serok Barzanî êro 29ê Mijdara 2025an li Cizîrê beşdarî sempozyûmê bû û gotarek pêşkêş kir û di destpêka axaftina xwe de spasiya amadebûyan, amadekarên sempozyûmê, Wezîrê Navxwe yê Tirkiyeyê, Waliyê Şirnexê û saziyên hikûmetê kir ji bo pêşwaziya wan a germ û got: "Ji bo min rojeke pir xweş e ku îro li Cizîrê beşdarî çaremîn kongreya Melayê Cizîrî dibim, ku ji bo me qutbeke pir mezin e."
Di dewama axaftina xwe de, Serok Barzanî ronahî xiste ser pêgeh û girîngiya Melayê Cizîrî û wiha axivî: "Melayê Cizîrî stêrkeke geş e ku qet ava nabe û serkarwanê evîndarên rêya heq e. Helbestên Cizîrî qet kevn nabin; her dem mirov wisa hest dike ku niha guh li helbestên wî digire. Çiqas bi kûrahiyê biçî nav helbestên Cizîrî, ewqas jê nêzîk dibî."
Serok Barzanî behsa wê yekê jî kir, helbestên Cizîrî li tekyeya Barzan cihekî taybet hebûn: "Li tekyeya Barzan, li huzûra Mewlana Şêx Ehmed Barzanî, her tim helbestên Cizîrî dihatin xwendin. Ji bo min derket holê ku çi nêzîkbûneke rûhî di navbera wan de heye, ji ber ku rêya heq û heqîqetê yek e."
Serok Barzanî her wiha amaje bi şarezayiya Melayê Cizîrî ya di zimanên cûda û zanistê de kir û got: "Li gorî wan lêkolînerên ku ji bo me derxistine holê, diyar e Cizîrî di sala 1570î de ji dayik bûye û di sala 1640î de koça dawî kiriye; wate 70 sal jiyaye, lê 70 salên tijî xêr û bereket, 70 salên tijî merîfet û zanîn."
Serok Barzanî wiha dawî li axaftina xwe anî: "Di helbestên Cizîrî de diyar e ku ew pir şareza bûye û li ser zimanên Kurdî, Tirkî, Erebî û Farisî serdest bûye. Diyar e ji bo zanist û zanînê pir geriyaye; yek ji wan cihên ku bo me derketiye holê ku serdana wê kiriye, Amêdî bûye."