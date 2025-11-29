Cîgirê Wezîrê Navxwe yê Tirkiyeyê: Melayê Cizîrî wiha kir ku Serok Barzanî îro li vir amade be
Navenda Nûçeyan (K24) – Cîgirê Wezîrê Navxwe yê Tirkiyeyê Munîr Karaoglu di Çaremîn Sempozyûma Navdewletî ya Melayê Cizîrî de ragihand, ew îro li dor mîrasa zanist û merîfeta Cizîrî kom bûne û ev yek bûye derfet ku Serok Barzanî jî beşdarî vê çalakiyê bibe.
Munîr Karaoglu îro 29ê Mijdarê di çarçoveya sempozyûmê de gotarek pêşkêş kir û di destpêka axaftina xwe de bal kişand ser bandora dîrokî ya Melayê Cizîrî û got: "Melayê Cizîrî ku di dirêjahiya dîrokê de ronahî daye jiyana me, îro em hemû di vê sempozyûmê de kom kirine û bûye sedema wê yekê ku Cenabê Serok Barzanî jî li vir amade be."
Cîgirê Wezîr diyar kir ku mêvanan ji cihên ciyawaz beşdarî sempozyûmê bûne û ew ê li ser peyama aştî û hîkmeta Cizîrî gotûbêjan bikin.
Cizîra Botan: Dergûşa Nûh Pêxember
Karaoglu di beşeke din a axaftina xwe de amaje bi dîroka kevnar a herêmê kir û Cizîra Botan wekî xezîneyeke dîrokî pênase kir: "Em îro li cihekî ne ku bîranîna Hezretî Nûh tîne bîra mirovan; ew Pêxemberê ku ligel gelê xwe li ser Çiyayê Cûdî lenger avêt û ji wir careke din jiyan û mirovayetiyê dest pê kir."
Munîr Karaoglu destnîşan kir ku axa herêmê tenê bi çiya û rûbaran nayê naskirin, belkî bi saya zanayên xwe cîhaneke bêhempa ye. Herwiha got: "Ji Diyarbekir û Mêrdînê heta deverên din, çiraya zanist û îrfanê vêxistine; ku bêguman Melayê Cizîrî yek ji xelekên herî bihêz ên vê zincîrê ye."