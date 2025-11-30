PKK: Heke Ocalan azad nekin, em tu pêngavên din bo aştiyê naavêjin
Navenda Nûçeyan (K24) - Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) radigihîne ku, heta Abdullah Ocalan neyê azadkirin, ew tu pêngavên nû ji bo pêvajoya aştiyê naavêjin.
Fermandarê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) Amed Mela Zexret ji AFPê re ragihand ku, ew tu pêngavên din ên kiryarkî ji bo biserxistina pêvajoya aştiyê naavêjin, heta ku rêberê tevgera wan Abdullah Ocalan ji girtîgeha Îmraliyê neyê azadkirin.
Amed Mela Zexret li ser wan pêngavên ku Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) ji bo biserxistina pêvajoya aştiyê avêtine got: "Hemî pêngavên ku ji aliyê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) ve ji bo pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê hatine avêtin bi pêşengiya Ocalan bûn, ji ber vê yekê jî biserxistina pêvajoya aştiyê girêdayî azadkirina wî ye ji ber ku bê azadkirina wî tu pêngavên din ji bo aştiyê ji aliyê PKKê ve nayên avêtin.”
Navbirî di pareka din a axaftina xwe de di wê çavpêkeftina çapemeniyê de li çiyayên Qendîlî got ku, ew li benda pêngavên kiryarkî yên dewleta Tirkiyeyê ne, ku divê bên avêtin.
Wî fermandarê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) herwesa got: “Azadkirina serokê girtî yê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), ku ji sala 1999ê ve di girtîgeha Îmraliyê de ye, û herwesa bi destûrî û bi rengekê fermî itîraf bi gelê Kurd di dewleta Tirkiyeyê de bê kirin, du daxwazên sereke yên PKKê ne di pêvajoya aştiyê de.”