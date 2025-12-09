Li Balîsanê birûskê şeş Pêşmerge birîndar kirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Di bûyereka xwezayî û ji nişkê ve de li bajarkê Balîsanê, seqayê dijwar bû sedema çêbûna xeterê li ser hêzên Pêşmergeyan, bi rengekî ku di dema bicihanîna erkê neteweyî û dewama fermî de, birûskê li hejmareka Pêşmergeyan da û zirarên cesedî gihîştin hejmareka endamên wê hêzê.
Li gorî zanyarên Peyamnêrê Kurdistan24ê li Ranyayê Aras Emîn, ew bûyer di wê demê de qewimiye ku hêzên Pêşmerge li ser erkê xwe bûn. Ji ber lêdana birûskê ya bihêz, şeş Pêşmerge birîndar bûn.
Piştî wê bûyerê, tîmên hawahatinê yekser gihîştin cihê wê bûyerê û hemî birîndar ji bo çareseriya bijîşkî û pişkinînên pêdivî veguhastin Nexweşxaneya Ranyayê. Rewşa tenduristiyê ya wan birîndaran niha di bin çavdêriya bijîşkî de ye.
Bajarkê Balîsanê, ku di navbera parêzgeha Hewlêrê û Rêveberiya Serbixwe ya Raperînê de li doleka asê ye, bi xwezaya xwe ya bizehmet tê nasîn. Di demsalên barînê de, ev dever pir caran rûbirûyî pêlên bihêz ên baran û bahozan dibe, ku xeterê li ser şênî û hêzên ewlehiyê li deverên vekirî û çiyayî çê dikin.
Bûyera îro jî yek ji wan rewşan e, ku xetera seqayê li ser jiyana Pêşmergeyan di dema erkê wan de nîşan dide.