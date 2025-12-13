Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Parlamentoya Ewropayê nexşerêyekê bo pêşvebirina mafên mirovan amade dikin
Navenda Nûçeyan (K24) - Di pêngaveka dîplomatîk a girîng de ji bo misogerkirina piştgiriya navneteweyî ji bo qonaxa veguhêz û dagirtina valahiya dezgehên cîhanî, Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Parlamentoya Ewropayê nexşerêyeka nû ji bo pêşvebirina mafên mirovan û rûbirûbûna qebxwaziyan amade dikin.
Berpirsê Rêkxistinê yê Raspardeyên Navneteweyî yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Dîndar Zêbarî li Brûkselê bi Cîgira Serokê Komîteya Mafên Mirovan a Parlamentoya Ewropayê Marta Timido re civiya.
Dîndar Zêbarî bi Marta Timido re bal kişand ser destkeftiyên plana Herêma Kurdistanê ji bo salên 2021 heta 2025ê di warên desthilatdariya baş û parastina pêkhateyan û mafên jinan de.
Dîndar Zêbarî herwesa tekez li ser pêdivîtiya berdewamiya piştgiriya siyasî û mirovî ya Yekîtiya Ewropayê jî kir, xasma jî piştî bidawîbûna erkê UNAMIyê û kêmbûna rola nûnerên navneteweyî.
Aliyê Ewropayî jî pesnê pêşketinan da û amadebûna xwe ji bo lidarxistina rûniştineka taybet li Parlamentoya Ewropayê ji bo nîqaşkirina rewşa mafên mirovan li herêmê jî diyar kir.
Herdu alî li ser lihevguhertina raportan û berfirehkirina çarçoveya hevahengiyê ji bo parastina mafên bingehîn di vê qonaxa hesas de hevnerîn bûn.