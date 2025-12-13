Serok Barzanî pîrozbahî li Partiya Zehmetkêşên Kurdistanê kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî salvegera 40ê ya damezrandina Partiya Zehmetkêşên Kurdistanê li Sekreter, Endamên Mekteba Siyasî û Serkirdetiya wê partiyê pîroz kir, herwesa daxwaza serkeftinê ji wan re kir, û hêviya yekîtî û biratiya di navbera aliyên Kurdistanî de û pêşveçûna doza rewa ya gelê Kurdistanê xwest.
Ev jî peyama Serok Barzanî ye:
Bi navê Xudayê Mezin û Dilovan
Sekreter û Endamên Mekteba Siyasî û Serkirdetiya Partiya Zehmetkêşên Kurdistanê yên rêzdar.
Bi helkefta salvegera 40ê ya damezrandina Partiya Zehmetkêşên Kurdistanê, ez bi germî pîrozbahiyê li we yên rêzdar û hemî kadro, endam û alîgirên we dikim û ji we re serkeftin û serfiraziyê dixwazim.
Di vê bîranînê de, me rêz ji bo rol û qurbanîdana Partiya Zehmetkêşên Kurdistanê di qonaxên cuda cuda yên xebata gelê Kurdistanê de heye û ji wan re em yekîtî û biratiya di navbera aliyên Kurdistanî de û pêşveçûna doza rewa ya gelê Kurdistanê dixwazin.
Her serkeftî bin.
Mesûd Barzanî
13ê Berçileya 2025ê