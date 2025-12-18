Serok Barzanî cejna Rojiyên Êzî li Êzidiyan pîroz dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî di peyamekê de cejna Rojiyên Êzî li Êzidiyan pîroz kir û got: “Cihê şanaziyê ye ku Kurdistan welatê birayetî û pêkvejiyan û aştîxwaziyê di navbera hemî pêkhatên ayînî û neteweyî de ye.”
Peyama Serok Barzanî:
Bi Navê Xudayê Mezin û Dilovan
Bi helkefta hatina cejna Rojiyên Êzî, ez pîrozbahiyeka germ li xûşk û birayên Êzîdî li Kurdistanê û hemî cîhanê dikim.
Ez hîvîdar im ev cejin xweşî û bexteweriyê ji bo tevaya xûşk û birayên Êzîdî bînit û xûşk û birayên Êzîdî hemî cejin û helkeftên xwe bi aramî û dilxweşî bigêrin.
Cihê şanaziyê ye ku Kurdistan welatê birayetî û pêkvejiyan û aştîxwaziyê ye di navbera hemî pêkhatên ayînî û neteweyî de û pêtivî ye ev ferheng kûrtir û berifrehtir bibit.
Bimînin di xêr û xweşiyan da.
Mesûd Barzanî
18ê Kanûna Êkê 2025