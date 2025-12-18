Mesrûr Barzanî cejna Rojiyên Êzî li Êzidiyan pîroz dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Pêncşem, 18.12.2025) di peyamekê de cejna Rojiyên Êzî li Êzidiyên Kurdistanê û cîhanê pîroz kir.
Peyama Serokê Hikumeta Herêma Kurdistanê bi helkefta cejna Rojiyên Êzî
Bi helkefta cejna Rojiyên Êzî, ez gerimtirîn pîrozbahiyan arasteyî xûşk û birayên Êzîdî li Kurdistanê û cîhanê dikim. Ez hîvîdar im bi xêr û xweşî rojên cejnê biborînin.
Di vê helkeftê da, em dîsa xûşk û birayên Êzîdî piştrast dikin ku em wekî herdem dê li ser piştevaniya maf û daxwaziyên wan û bihêzkirina kiltûrê pêkvejiyanê li Herêma Kurdistanê berdewam bin.
Cejna Rojiyên Êzî pîroz be û her di xêr û xweşiyan da bin.
Mesrûr Barzanî
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê
18.12.2025